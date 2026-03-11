Európska únia by urobila strategickú chybu, ak by sa v snahe znížiť vysoké ceny energií v dôsledku vojny na Blízkom východe vrátila k dovozu ruských fosílnych palív. V stredu to v prejave pred europoslancami v Štrasburgu vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje TASR.
„V súčasnej kríze niektorí argumentujú, že by sme mali opustiť našu dlhodobú stratégiu a dokonca sa vrátiť k ruským fosílnym palivám. To by bola strategická chyba,“ poznamenala von der Leyenová. Podľa nej by sa tým Únia stala závislejšou, zraniteľnejšou a slabšou.
Dodala, že Európska únia pripravuje viacero možností, ako znížiť ceny energií. Medzi nimi spomenula lepšie využívanie dlhodobých zmlúv na nákup energií, opatrenia štátnej pomoci či dotácie alebo cenové stropy na plyn.
Proti návratu EÚ k ruským fosílnym palivám sa vyslovil aj eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jörgensen. „Eskalácia napätia na Blízkom východe a jej dôsledky na ceny energie vyvíjajú nový tlak na naše domácnosti a podniky. Hľadáme spôsoby, ako znížiť ľuďom účty. NIE návratu k ruským fosílnym palivám. Okamžitá pomoc + pokračovanie v našej dlhodobej stratégii,“ napísal na sociálnej sieti X po rozprave v Európskom parlamente.
Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis už v utorok uviedol, že Európska komisia nepodporuje zrušenie sankcií uvalených na ruský ropný sektor s cieľom stabilizovať ceny energií. O pozastavenie sankcií zavedených po ruskej invázii na Ukrajinu požiadal lídrov Európskej komisie a Európskej rady maďarský premiér Viktor Orbán.
Európska únia zaviedla sankcie na dovoz ropy z Ruska po tom, ako Moskva vojensky napadla Ukrajinu vo februári 2022. Maďarsko a Slovensko mohli na základe výnimky naďalej dovážať ruskú surovinu cez ropovod Družba vedúci cez územie Ukrajiny.
Ropovod bol poškodený pri údajnom ruskom útoku koncom januára. Budapešť viní Kyjev z marenia opráv a označuje to za odvetu za proruské postoje maďarského vedenia, ktoré blokuje pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur určenú na podporu vojnového úsilia Ukrajiny a 20. balík protiruských sankcií.
Orbán v liste zaslanom predsedníčke von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi napísal, že ukrajinské blokovanie dodávok ropy a vojna na Blízkom východe spôsobujú prudký rast cien suroviny. „Európa musí konať,“ uviedol a vyzval na pozastavenie uplatňovania sankcií voči ruským energetickým zdrojom.