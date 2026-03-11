Opozičné PS aj Odborový zväz polície (OZP) v SR kritizujú prepúšťanie 146 civilných zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí pre rezort upratovali v Prešovskom a Košickom kraji. Nahradiť ich majú externé upratovacie služby. Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) informoval, že rezort už podpísal rámcovú zmluvu na dva roky s firmou, ktorá má upratovacie služby dodávať. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii.
„Táto firma Slovclean je známa verejnosti ešte z roku 2008, keď na základe predraženého tendra musel odstúpiť minister obrany preto, lebo zmluva bola zjavne v neprospech Slovenskej republiky, a teda štátu,“ uviedol Spišiak.
Na výhodnosť zmluvy sa chce kompetentných pýtať na mimoriadnom zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktorého zvolanie plánuje iniciovať.
Policajní odborári sa proti prepúšťaniu postavili tiež. „OZP v SR upozorňuje, že plánované nahradenie týchto pracovníčok externými upratovacími službami vyvoláva vážne otázky. Takýto postup môže predstavovať obchádzanie ustanovení Zákonníka práce, keďže pracovné miesta sa rušia a následne majú byť fakticky nahradené externým dodávateľom služieb. Zároveň je otázne, či takéto opatrenie prinesie deklarované úspory v rámci konsolidačných opatrení,“ napísal v stanovisku predseda odborárov Peter Jakubík.
Upozornil aj na to, že viaceré zamestnankyne pracujú na týchto pozíciách dlhodobo a do dôchodku im zostáva len niekoľko rokov. Obáva sa preto, kde si v regióne východného Slovenska v staršom veku nájdu nové zamestnanie. Upozornil, že to predstavuje vážny zásah do ich životnej a sociálnej situácie.
Jakubík však poukázal aj na bezpečnostný rozmer rozhodnutia posunúť upratovacie služby do externého prostredia. „Policajné objekty totiž zahŕňajú aj priestory s osobitným režimom vrátane ciel policajného zaistenia, kde sa pracuje s citlivými dokumentmi a materiálmi a kde sú kladené zvýšené nároky na hygienu, dôveru a znalosť miestnych podmienok,“ myslí si. Ako doplnil, dlhoročné pracovníčky poznajú toto prostredie a dokážu operatívne reagovať na potreby polície.