Opozičné KDH nevidí v tejto chvíli žiadny opodstatnený dôvod na zavedenie nového inštitútu „stavu ohrozenia“, o ktorom hovorí prezident SR Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Jeho zavedenie považuje hnutie za zbytočné, pričom pripomína, že štát má na zásah proti terorizmu dostatok nástrojov. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH. Otázky k odôvodnenosti potreby legislatívnej zmeny má aj opozičné Progresívne Slovensko (PS). Je pripravené na konštruktívne posúdenie návrhu.
KDH poukazuje na to, že Ozbrojené sily (OS) SR disponujú v súčasnosti dostatočnými a jasnými právnymi nástrojmi na zásah v prípade vážnych bezpečnostných hrozieb vrátane boja proti terorizmu. Vláda tak môže v krízových situáciách plnohodnotne konať. Hnutiu chýba preto argument, prečo je potrebná nová úprava nad rámec už platných zákonov. Za návrhom vidí skôr obavu z neprimeraného hromadenia moci jedným rezortom.
„Naša legislatíva už dnes explicitne umožňuje použitie armády aj vojenských zbraní pri teroristických útokoch či iných vážnych hrozbách. Vláda má k dispozícii existujúce inštitúty, najmä výnimočný stav a ďalšie mimoriadne režimy. Tieto najnovšie snahy preto vnímame s veľkými obavami,“ skonštatoval podpredseda KDH Viliam Karas.
Hnutie odkazuje, že je pripravené o návrhoch na zaistenie bezpečnosti konštruktívne diskutovať, avšak len v prípade, ak budú podložené jasnými a vecnými argumentmi. Odmieta bezdôvodné rozširovanie výnimočných právomocí štátu bez skutočnej spoločenskej a bezpečnostnej potreby.
Pýtať sa na dôvody potreby legislatívnej zmeny je pripravené aj PS, deklaruje tiež konštruktívne posúdenie návrhu. „Budeme chcieť vidieť, či a kde súčasná legislatívna úprava nepostačuje a aké sú možné nežiaduce dosahy navrhovaných zmien,“ konštatuje podpredseda PS Tomáš Valášek na sociálnej sieti. Odkazuje, že k takýmto návrhom budú pristupovať prísne a opatrne. Pripomína tiež, ako boli za komunizmu ozbrojené sily zneužívané na potlačenie demokracie a práv občanov.
Prezident SR, minister obrany a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko sa zhodli, že Slovenská republika potrebuje legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia, vďaka ktorému by vláda mohla využiť kapacity OS SR aj v prípade mieru, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená. Prezident pritom upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR, čo znamená zhodu naprieč politickým spektrom.