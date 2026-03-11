Návrh odmietnutia aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR) je politický ústupok dezinformátorom, ktorý oslabuje postavenie Slovenska v medzinárodnom zdravotníckom systéme. Myslí si to opozičný poslanec za SaS Tomáš Szalay. Upozornil, že návrh ministerstva zdravotníctva, aby SR odmietla revíziu IHR Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2024, je v rozpore s odbornými odporúčaniami. Zdôraznil, že pri predpisoch ide predovšetkým o mechanizmy spolupráce medzi krajinami. Strana SaS preto vyzýva ministra zdravotníctva, aby svoje rozhodnutie prehodnotil.
„Ide o jasný ústupok Petrovi Kotlárovi (splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, pozn. TASR), dezinformátorom a ľuďom, ktorí spochybňujú vedecké poznatky. Takéto rozhodnutie zároveň oslabuje pozíciu Slovenska v medzinárodnom spoločenstve,“ uviedol Szalay.
Predpisy podľa neho upravujú najmä výmenu epidemiologických informácií medzi štátmi a koordináciu počas zdravotných kríz. „Tieto pravidlá posilňujú spoluprácu počas pandémie, aby si krajiny vedeli vymieňať informácie a včas dostať materiálnu či technickú pomoc. Vznikli práve na základe poučení z pandémie covidu, aby sme boli v budúcnosti lepšie pripravení,“ objasnil Szalay.
Šaško podľa Szalaya zdôvodňuje návrh právnymi otázkami o súlade niektorých ustanovení s princípom suverenity. Poslanec však upozorňuje, že tieto obavy sú zavádzajúce. „Aj keby Slovensko pristúpilo k týmto pravidlám, museli by byť najskôr schválené v našej legislatíve. Nikto nám nič neprikazuje,“ vysvetlil.
Zároveň pripomenul, že o tejto otázke už odborníci diskutovali dlhé mesiace. „Medzinárodné zdravotné predpisy sú na stole viac ako rok a pol. Ministerstvo zdravotníctva o nich rokovalo prostredníctvom pandemickej komisie, na rokovaniach ktorej som sa osobne zúčastňoval. Hlasovanie odborníkov dopadlo jednoznačne – zhruba 38 ku 2 v prospech prijatia týchto pravidiel. Za boli lekári, akademici a profesori. Proti boli len ministerstvá spravodlivosti a kultúry,“ uviedol.
Podľa Szalaya je paradoxné, že minister, ktorý sa odvoláva na odborníkov, predkladá vláde návrh v priamom rozpore s ich stanoviskom. „Ak existujú výhrady k niektorým ustanoveniam, riešením nie je odmietnuť celý systém. Slovensko si môže uplatniť výhrady k jednotlivým bodom, ktorých význam nám nie je jasný. To je rozumné riešenie, ktoré nás nepripraví o výhody medzinárodnej spolupráce,“ zdôraznil.
Šaška preto vyzval, aby si osvojil stanovisko odborníkov a nepredkladal vláde návrh na odmietnutie revízie predpisov. „Naopak, Slovenská republika by mala k medzinárodným zdravotným pravidlám WHO pristúpiť, aby sme boli lepšie pripravení na budúce zdravotné krízy,“ poznamenal.
Na riziká spojené s odmietnutím predpisov upozornili aj ostatné opozičné strany. Šaško v reakcii pre TASR uviedol, že rezort neodmieta revíziu medzinárodných zdravotných predpisov, len pozdržuje pripojenie sa k nej, kým nebudú vyriešené identifikované právne medzery.
Ministerstvo spravodlivosti SR v utorok (10. 3.) informovalo, že vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie IHR, prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ozrejmilo, že pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká spojené s prijatím zmien. Výhrady rezortu podľa jeho slov potvrdili v stanoviskách aj viaceré právnické fakulty.