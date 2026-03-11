Takmer 37 000 žiakov bude v stredu maturovať z anglického jazyka na všetkých úrovniach. Zvolilo si ho najviac maturantov. V poradí záujmu nasledujú nemecký jazyk (702 žiakov) a ruský jazyk (400 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 27 žiakov, španielsky jazyk 13 a dvaja maturanti sa rozhodli pre taliansky jazyk. Informoval o tom rezort školstva.
Maturanti budú písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené výlučne na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – o 12.30 h pre úrovne B1 a B2 a o 13.00 h pre úroveň C1.
Maturitný týždeň otvorila písomná maturita zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú už školáci majú za sebou. Vo štvrtok 12. marca čaká externý test z matematiky maturantov, ktorí si zvolili tento predmet. V piatok 13. marca sa bude písomne maturovať z maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry.