Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.
Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Americký prezident Donald Trump v reakcii uviedol, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“.
„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Iránske Revolučné gardy už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu.
Hormuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.