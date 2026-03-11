Americký prezident Donald Trump varoval Irán pred vážnymi vojenskými dôsledkami v prípade, že do Hormuzského prielivu umiestnil míny. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako televízia CNN s odvolaním sa na dva zdroje informovala, že Teherán túto kľúčovú trasu zamínoval, píše TASR podľa CNN a agentúry AFP.
Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Iránske Revolučné gardy, ktoré v súčasnosti spolu s iránskym námorníctvom Hormuzský prieliv kontrolujú, sú podľa CNN schopné nasadiť do úžiny mínonosky, lode naložené výbušninami a pobrežné raketové batérie.
„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Využívame rovnaké technologické a raketové kapacity, ktoré nasadzujeme proti pašerákom drog, aby sme natrvalo eliminovali akékoľvek lode, ktoré sa pokúsia zamínovať Hormuzský prieliv,“ dodal prezident USA. Potvrdil zároveň, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“.
Revolučné gardy v Iráne už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu.
Hormuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.