Slovensko patrí v oblasti jadrovej energetiky medzi svetovú špičku a viac ako 60 % elektriny vyrába z jadra. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) to uviedol na samite jadrovej energetiky v Paríži. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad vlády SR.
„Slovensko patrí v oblasti jadrovej energetiky k svetovej špičke. Na Slovensku vyrábame viac ako 60 % elektriny z jadra a sme pravdepodobne druhí na svete hneď po Francúzsku,“ uviedol premiér.
Podľa Fica má Slovensko dlhoročné skúsenosti s výstavbou jadrových elektrární, ich prevádzkou aj modernizáciou. Pripomenul tiež, že vláda zároveň pripravuje projekty ďalších jadrových blokov, na ktorých spolupracuje s americkou spoločnosťou Westinghouse.
Premiér zároveň upozornil, že diverzifikácia jadrového paliva musí prebiehať opatrne. „Nie je možné zo dňa na deň odstaviť existujúce jadrové elektrárne od pôvodného ruského paliva. Diverzifikácia musí byť veľmi opatrná, pretože ide o jadrovú bezpečnosť,“ zdôraznil.
Na fóre zároveň slovenský Výskumný ústav jadrovej energetiky (VUJE) podpísal memorandum o spolupráci s francúzskou spoločnosťou Framatome, ktoré má posilniť spoluprácu v jadrovom sektore. Fico sa počas podujatia stretol aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, s ktorou rokoval o aktuálnych energetických témach, najmä o zastavených dodávkach ropy cez ropovod Družba.