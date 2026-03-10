Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v utorkovom rozhovore pre televíziu CNBC vyhlásil, že Rusko svojmu spojencovi Iránu neposkytuje spravodajské informácie o pozíciách amerických jednotiek a zariadení na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu Times of Israel.
„Môžeme ich vziať za slovo,“ povedal Witkoff, podľa ktorého to Putin potvrdil počas pondelňajšieho telefonátu s prezidentom Donaldom Trumpom. „Dúfajme, že sa o to nepodelia,“ podotkol však vzápätí.
Viaceré americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje minulý týždeň informovali, že Kremeľ poskytuje Teheránu lokácie a dáta o pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. Podľa televízie CNN väčšina zdieľaných informácií pozostáva z fotografií, ktoré nasnímali ruské satelity. Americká vláda tieto správy nepoprela.
Witkoff sa v rozhovore vyjadril aj k ďalším témam. S americkým vyjednávačom Jaredom Kushnerom chcú budúci týždeň navštíviť Izrael. Cieľom podľa neho má byť skoordinovať kroky ohľadom úderov proti Iránu, pretože ciele USA a Izraela v tejto vojne sú rovnaké.
Spojené štáty už podľa neho „zničili takmer všetky iránske kapacity na obohacovanie a konverziu“ uránu. Washington už po minuloročnom bombardovaní Iránu deklaroval, že iránsky jadrový program je úplne zničený.