Ak Česko nebude schopné zodpovedne reagovať na problémy a konflikty za svojimi hranicami, môže sa stať, že sa dostane do izolácie a zostane pozadu. Na záver návštevy Lotyšska to v utorok povedal český prezident Petr Pavel. Podotkol, že pobaltské krajiny nemajú tendenciu sa izolovať a predstierať, že sa ich problémy naokolo netýkajú, ako k tomu podľa jeho slov pristupujú niektorí českí politici. Zdôraznil, že v Lotyšsku sú vládnuce aj opozičné strany jednotné v tom, že najväčšou hrozbou je Rusko a že je nevyhnutné Ukrajinu naďalej podporovať. Česko by sa v tom mohlo podľa Pavla inšpirovať, informuje spravodajkyňa TASR.
„Tu skutočne nikto nepochybuje, odkiaľ prichádza hrozba a na čo je potrebné sa zamerať... Na rozdiel od nás tu neexistuje rozdiel medzi vládnucimi a opozičnými stranami, pretože všetky bez výnimky vnímajú Rusko ako dlhodobú aj bezprostrednú hrozbu, a to dokonca aj medzi rusky hovoriacimi občanmi Lotyšska. Zároveň celkom jednoznačne a bez výnimiek vnímajú nutnosť naďalej podporovať Ukrajinu, pretože veľmi dobre vedia, že ak Ukrajina zlyhá, tak oni tu budú mať problém ako prví, pretože nepochybujú o tom, že v takom prípade by sa Rusko nezdržalo minimálne provokácií, ak nie snahy ovládnuť časť alebo celé ich teritórium,“ priblížil pohľad Lotyšska český prezident.
Zdôraznil, že Riga berie veľmi vážne hrozbu dezinformácií a na rozdiel od vlády Andreja Babiša aj potrebu strategickej komunikácie. Toto oddelenie Babišov kabinet na úrade vlády zrušil a často zdôrazňuje, že ho nepotrebuje. Český prezident v Rige podotkol, že dezinformácie považuje za jedno z najväčších rizík dnešnej doby. Môžu podľa neho významne destabilizovať demokratické spoločnosti možno ešte viac než iné hybridné pôsobenia.
Pobaltské krajiny si podľa Pavla uvedomujú, že toho, kto teraz bude prešľapovať na mieste, môže minúť hlavný prúd zmien odohrávajúcich sa v Európe. „Rozhodne nemajú tendenciu izolovať sa vo svojich hraniciach a predstierať, že sa ich problémy okolo netýkajú. To je pomerne dôležitá odchýlka od toho, ako sa často vyjadrujú niektorí politici u nás,“ povedal Pavel. Tvrdeniami, že im záleží najmä na starostiach českých občanov, podľa neho zároveň hovoria, že Čechov sa problémy mimo hraníc ČR netýkajú.
„To by bola veľká chyba, pretože na nás má vplyv nielen vojna na Ukrajine, ale aj prebiehajúci konflikt na Blízkom východe a ak na to nebudeme schopní zodpovedne reagovať v súčinnosti s našimi spojencami, tak sa skutočne môžeme dostať do izolácie, ktorá bude znamenať, že zostaneme pozadu,“ varoval.
O vnímaní bezpečnostných hrozieb a úlohe ČR v európskom kontexte chce s Babišom hovoriť na najbližšej schôdzke, ktorá je naplánovaná na budúci týždeň.