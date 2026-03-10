Špecializovaný trestný súd nepodmienečne uznal Daniela Bombica vinným z viacerých trestných činov extrémizmu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže Bombic už avizoval, že sa voči nemu odvolá. Konečné slovo v kauze tak bude mať Najvyšší súd SR.
O vine rozhodla sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Eliška Šnajderová. Bombica odsúdila primárne za jeho výroky o budúcnosti bielych detí, ktoré podľa súdu zjavne odkazujú na neslávne známu 14-slovnú vetu amerického neonacistu Davida Lanea.
Zoznam previnení je však širší. Súd ho uznal vinným aj zo šírenia antisemitského textu Protokoly sionských mudrcov, z vyjadrení o takzvanej „genocíde bielej rasy“ a z používania gesta „OK“, ktoré sa v neonacistickom a extrémistickom prostredí využíva ako symbol nadradenosti bielej rasy.
Špecializovaný trestný súd zároveň Bombica odsúdil za podnecovanie národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Tohto skutku sa mal dopustiť v súvislosti so svojimi vyjadreniami k tragickému útoku na škole vo Vrútkach.
Sudkyňa v týchto chvíľach stále číta rozsiahly rozsudok. Správu budeme priebežne aktualizovať o ďalšie podrobnosti a presnú výšku trestu.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.