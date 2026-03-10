Turecko je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pripravené usporiadať ďalšie kolo trojstranných rokovaní o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkovaných Spojenými štátmi. Uviedol to na sociálnej sieti X po telefonáte s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje TASR.
„Prezident poznamenal, že Turecko je pripravené usporiadať ďalšie kolo rokovaní v trojstrannom formáte. Oceňujeme túto iniciatívu a dúfame, že prinesie výsledky,“ napísal Zelenskyj. Spojené štáty podľa neho navrhli, aby sa rozhovory uskutočnili budúci týždeň, všetko však závisí od vývoja situácie na Blízkom východe.
Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí. Predtým sa vyjednávači stretli v tureckom Istanbule.
Prezidenti Turecka a Ukrajiny diskutovali aj o vývoji situácie v Iráne. Zelenskyj opätovne deklaroval, že Kyjev je pripravený poskytnúť svoje skúsenosti s bojom proti dronom. Tento týždeň podľa neho ukrajinskí experti dorazia do Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
„Pokiaľ ide o odrážanie masívnych útokov Šáhidov, dnes môžu skutočne pomôcť len ukrajinské skúsenosti,“ uviedol s odkazom na drony iránskej výroby, ktoré používa Rusko v boji proti Ukrajine. „Zároveň však Ukrajina potrebuje posilniť svoju vlastnú protivzdušnú obranu a my počítame s primeranou podporou zo strany našich partnerov,“ dodal Zelenskyj.