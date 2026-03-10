Aktuálna bezpečnostná situácia na Blízkom východe nemá vplyv na plnenie operačných úloh slovenských vojakov vyslaných v medzinárodných misiách v regióne. Aktivované však boli všetky plány pre prípad zhoršenia situácie vrátane evakuačných plánov. Počas utorkovej tlačovej konferencie na ministerstve obrany to v reakcii na novinársku otázku uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).
Zachytený útok dronom smerujúci na Cyprus nebol podľa neho „vedený na žiadne zariadenia a organizácie Spojených národov, bol vedený na vojenské zariadenia Spojeného kráľovstva“.
Podľa ministra nie je úplne jasné, kto v Iráne aktuálne velí. Doplnil, že politické vedenie krajiny deklarovalo, že chce zmeniť prístup k útočeniu na iné štáty. „Na druhej strane nie je úplne jasné, či tam politické velenie velí dnes, alebo či Iránske revolučné gardy nemajú svoju vlastnú iniciatívu a postupujú absolútne nezávisle,“ myslí si. Dodal však, že kapacita Iránu útočiť sa znižuje.