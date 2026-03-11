Apríl 2026 bude pre četovaciu aplikáciu Messenger kľúčový. Prvok, ktorý využíva aj množstvo Slovákov, podľa Meta prestane fungovať.
V prípade, že ste na četovanie používali webovú stránku messenger.com, od apríla sa na ňu už nedostanete. Materská spoločnosť Meta totiž vo vyhlásení informovala, že komunikácia bude možná už len cez web Facebooku na odkaze facebook.com/messages.
„Pri četovaní na počítači budete po zániku messenger.com automaticky presmerovaní na stránku facebook.com/messages. V konverzáciách môžete pokračovať tam alebo na mobilnej aplikácii Messenger.“
V prípade, že používate Messenger bez konta na Facebooku, môžete v tom pokračovať prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Aplikáciu už zrušili
Meta ohlásila koniec samostatnej webovej stránky pre Messenger niekoľko mesiacov po tom, ako ukončila prevádzku aplikácie pre počítač. Informoval o tom portál TechCrunch, podľa ktorého aplikáciu spustili len niekoľko rokov predtým, po vypuknutí pandémie covid-19.
Meta informuje o konci webu messenger.com formou upozornení na webe aj v aplikácii. Na plánovanú zmenu ako jeden z prvých upozornil inžinier Alessandro Paluzzi na sociálnej sieti X.
https://t.co/lpOxAZpzWw won't be available after April 15, 2026 https://t.co/waQCX2aGrI pic.twitter.com/8XE62v3MnZ— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 17, 2026
Podľa TechCrunch za rozhodnutím stojí snaha o šetrenie nákladov na prevádzku.
Ako obnoviť históriu konverzácií na Messengeri
Na ktorejkoľvek platforme Facebooku dokážete obnoviť históriu konverzácií pomocou PIN kódu, ktorý ste si zvolili pri prvotnej zálohe Messengera.
V prípade, že ste svoj PIN zabudli, môžete použiť jednorazový číselný kód. Facebook radí, ako na to:
- Otvorte si Messenger.
- Vo výzve na zadanie PIN kódu zvoľte položku „Použiť jednorazový kód“.
- Skontrolujte zariadenie, na ktorom ste naposledy použili Messenger. Na ňom by sa vám mal zobraziť jednorazový kód. Na počítači sa tento kód pozrieť nedá.
- Pri výzve na overenie totožnosti potvrďte, že ste to boli vy, kto požiadal o kód.
- Zadajte jednorazový kód do Messengera.