Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyjadril obavy z budúceho vývoja a eskalácie konfliktu na Blízkom východe.
Podľa vlastných slov v súčasnosti nevidí žiadny spoločný plán Spojených štátov a Izraela na „rýchle a presvedčivé ukončenie“ vojny proti Iránu. Kritizoval zároveň plán izraelskej vlády vybudovať novú židovskú osadu na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Spojené štáty a Izrael vedú vojnu proti Iránu už viac ako týždeň. Máme mnoho spoločných cieľov, ale s každým dňom vojny vzniká viac otázok,“ povedal Merz. „Zvlášť nás znepokojuje, že zrejme neexistuje spoločný plán, ako túto vojnu rýchlo a presvedčivo ukončiť,“ vyhlásil nemecký kancelár na tlačovej konferencii po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa sa vojna čoskoro skončí, ale nevylúčil zosilnenie útokov USA, ak by Irán blokoval dopravu cez Hormuzský prieliv.
Merz deklaroval, že v záujme Berlína nie je narušenie územnej celistvosti, štátnosti ani ekonomickej životaschopnosti Iránu. Vojenská kampaň podľa neho nesmie viesť k „scenáru, aký sme videli v Líbyi, Iraku alebo iných štátoch v regióne“. Pripomenul, že situácia na Blízkom východe má dopad na bezpečnosť v Európe, dodávky energií a migráciu.
„Svet potrebuje stabilný, životaschopný Irán ako súčasť regionálneho mierového usporiadania a bezpečnostného poriadku, v ktorom nie je ohrozený ani Izrael, ani iní partneri a v ktorom Teherán upustí od svojich jadrových ambícií a zriekne sa terorizmu,“ vyhlásil Merz
Nemecký kancelár sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k plánu izraelskej vlády na výstavbu novej židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu v oblasti E1. Plán kritizoval s tým, že v prípade realizácie ešte viac skomplikuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Sporná lokalita E1 dlhodobo vyvoláva obavy - po výstavbe židovskej osady by fakticky rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom, kde dočasne sídli palestínska vláda. Merz upozornil, že zo strany Izraela ide o „anektačné praktiky“ a vyzval európskych partnerov, aby mali v tejto veci jednotný postoj.