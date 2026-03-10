Bývalý stevard leteckej spoločnosti British Airways Kris Major varuje pred nosením čiernych ponožiek v lietadle.
Ako uviedol pre magazín Metro, „vo vzduchu“ pracoval dlhých 17 rokov, a ak by mal cestujúcim niečo odporučiť, radil by nenosiť do lietadla čierne ponožky.
Čierne ponožky sú v lietadle rizikom
Čierne ponožky by si do lietadla nemali obliekať najmä cestujúci, ktorí si počas letu radi vyzúvajú topánky. Ako uviedol Major, po vypnutí svetiel totiž „splývajú s tmou“.
„Problém nastáva, keď si cestujúci vystierajú nohy v uličke. V takomto prípade si posádka všimne vaše nohy na poslednú chvíľu.“
Čierne ponožky v uličke môžu podľa stevarda viesť k pádu člena posádky a zobudeniu cestujúcich. Môže dôjsť aj k zraneniam nielen stevardov a letušiek, ale aj cestujúcich, na ktorých po zakopnutí vylejú horúci čaj alebo kávu.
Koniec kroksom, rifliam a pyžamám
Hoci na väčšine medzinárodných letísk neplatí žiadny dress code, niektoré obmedzujú nosenie určitých typov odevov a obuvi cestujúcich. Jedným z nich je aj americké Tampa International Airport, ktoré začiatkom marca informovalo o zákaze nosenia pyžama vo svojom areáli.
Letisko to uviedlo v príspevku na sociálnej sieti X:
February 26, 2026
Tampa v minulosti rovnako vyzvala na koniec nosenia nazúvacích šľapiek „kroksov“ na letisku.
Podobnú výzvu cestujúcim začiatkom roka adresoval aj írsky letecký prepravca Ryanair, ktorý ich požiadal, aby si do lietadla neobliekali rifle. Urobil to vo videu na TikToku s popisom „Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach“.