Slovenská vláda má s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou rovnaký názor na tranzit ropy cez ropovod Družba.
Pokiaľ je ropovod poškodený, musí byť opravený a dodávky ropy musia byť obnovené. Po utorkovom stretnutí so šéfkou EK počas samitu jadrovej energetiky v Paríži to uviedol na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Predovšetkým sme hovorili o potrebe obnoviť tranzit ruskej ropy cez územie Ukrajiny na Slovensko. Som rád, že tu máme s Európskou komisiou rovnaký názor,“ povedal Fico. Predsedníčke EK premiér ukázal satelitné snímky, ktoré podľa neho dokazujú, že ropovod nie je poškodený. Premiér zopakoval, že Slovensko ponúka opravárenské kapacity. „Privítal som informáciu od predsedníčky Európskej komisie, že Komisia rovnako ponúka nielen kapacity na opravenie, ak je to nevyhnutné, ale aj na zafinancovanie tohto opravárenského projektu,“ dodal Fico.
Predseda slovenskej vlády s predsedníčkou EK hovoril aj o nadchádzajúcom samite v Bruseli. Očakáva, že budú prijaté návrhy, ako znížiť ceny elektrickej energie. „Aj počas dnešného vystúpenia na samite predsedníčka Komisie zdôraznila, že to je najpálčivejší problém celej Európskej únie a celého európskeho priemyslu,“ pripomenul. Premiér zdôraznil, že musia byť prijaté konkrétne návrhy a nie iba všeobecné frázy.
Fico vystúpil aj na samite jadrovej energetiky. Rozhodnutie dostavať bloky v jadrovej elektrárni Mochovce z roku 2008 označil za nadčasové, keďže po spustení 4. bloku bude Slovensko schopné elektrinu vo väčšej miere vyvážať. Zároveň informoval aj o prípravách na výstavbu ďalšieho bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkou firmou Westinghouse a dotkol sa aj problematiky diverzifikácie dodávok jadrového paliva do jadrových reaktorov ruskej výroby. Zmena paliva musí byť podľa neho veľmi opatrná so zreteľom na jadrovú bezpečnosť.
Súčasťou programu premiéra bola aj jeho účasť na podpise memoranda o porozumení medzi slovenskou spoločnosťou VUJE a francúzskym Framatomom. „Pokiaľ ide o spoluprácu do budúcnosti, je to ďalší významný krok pre zviditeľnenie Slovenskej republiky vo svete,“ zakončil premiér.