Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v utorok v Štrasburgu oznámila mená prvých laureátov novozriadeného Európskeho radu za zásluhy.
Ide o uznanie významného prínosu k európskej integrácii a podpore a obrane európskych hodnôt. Medzi laureátmi sú aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin či hudobníci a členovia skupiny U2. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.
Ide o vôbec prvé európske vyznamenanie udeľované európskou inštitúciou, ktorého zriadenie oznámil EP v máji 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumanovej deklarácie. Každý rok môže byť do radu vymenovaných najviac 20 laureátov.
„Európu vždy budovali ľudia. Preklenutie rozdielov, prelomenie bariér, zvrhnutie diktatúr a prekonanie kríz pre lepšiu budúcnosť nášho kontinentu. Tento európsky záväzok si zaslúži oslavu. Európsky radom za zásluhy si uctíme tých, ktorí nielen verili v Európu, ale pomohli ju vybudovať,“ povedal Metsolová pri vyhlásení laureátov.
Významnými držiteľmi Európskeho radu za zásluhy sú okrem Zelenského aj bývalá nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová a poľský exprezident Lech Walesa.
Za čestných držiteľov boli vymenovaní bývalý prezident Litvy Valdas Adamkus, bývalý poľský premiér a bývalý predseda EP Jerzy Buzek, bývalý prezident a predseda vlády Portugalska Aníbal Cavaco Silva, exprezident Fínska a bývalý predseda fínskeho parlamentu Sauli Niinistö, štátny tajomník Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, exprezidentka Írska a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Mary Robinsonová, prezidentka Moldavska Maia Sanduová, bývalý vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana y de Madariaga, bývalý spolkový kancelár Rakúska Wolfgang Schüssel a bývalý prezident Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet.
Držiteľmi Európskeho radu za zásluhy sú šéfkuchár a zakladateľ mimovládnej organizácie World Central Kitchen José Andrés, basketbalový hráč Giannis Antetokounmpo, právnik a vedec Marc Gjidara, lekárka, vedkyňa a akademická líderka Sandra Lejniece, právnička v oblasti ľudských práv Oleksandra Matvijčuková, bývalá podpredsedníčka Európskej komisie, bývalá poslankyňa luxemburskej Poslaneckej snemovne, bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu Viviane Redingová a hudobníci a členovia skupiny U2 - Paul David Hewson, známy ako Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton a Laurence Joseph Mullen Jr.
Týchto laureátov vybrala výberová komisia Radu zložená z predsedníčky Metsolovej, podpredsedov Sophie Wilmèsovej a Ewy Kopaczovej a Michela Barniera, Josého Manuela Barrosa, Josepa Borrella a Enrica Lettu. Návrhy na vymenovanie pochádzali od hláv štátov alebo predsedov vlád, predsedov národných parlamentov a predsedov inštitúcií EÚ.
Laureáti dostanú pozvanie na oficiálnu slávnosť, ktorá sa uskutoční počas plenárnej schôdze 18. - 21. mája v Štrasburgu.