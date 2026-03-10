Spojené štáty v utorok podniknú v Iráne najintenzívnejšie údery od spustenia vojenskej operácie pred desiatimi dňami, oznámil minister obrany Pete Hegseth.
USA v tento deň podľa neho nasadia najviac stíhačiek a bombardérov a vykonajú dosiaľ najväčší počet úderov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Dnes bude opäť náš najintenzívnejší deň útokov v Iráne,“ povedal Hegseth na tlačovej konferencii k vojne proti islamskej republike, ktorá je od 28. februára cieľom amerických a izraelských útokov. Irán v odvete vypustil rakety a drony na krajiny Perzského zálivu, ktoré sa do úderov nezapájajú, ale nachádzajú sa v nich americké základne.
Minister obrany povedal, že je na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako dlho bude vojna trvať. „Naša vôľa je nekonečná, ale posledné slovo o dosiahnutí cieľov má prezident,“ uviedol.
Trump predtým v rozhovore pre stanicu Fox News zopakoval, že americká vojenská operácia proti islamskej republike prekonala očakávania, ale prekvapilo ho, že Irán v odvete udrel na štáty Perzského zálivu.
Republikánsky prezident tiež pohrozil Teheránu ešte rozsiahlejším útokom, ak zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny v dôsledku konfliktu prudko vzrástli.