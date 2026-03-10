Škandinávska letecká spoločnosť SAS v utorok oznámila, že „dočasne“ zvyšuje ceny pre prudké zdraženie ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe.
„V ostatných dňoch ceny leteckého paliva v Európe prudko vzrástli a dosiahli najvyššie úrovne od roku 2022, predovšetkým pre narušenie globálnych dodávok,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Letecký prepravca konštatoval, že ceny upravil vzhľadom na nezvyčajne rýchle a výrazné zdraženie ropy. Výkyvy cien ropy majú „priamy vplyv na cenu leteckého paliva, ktoré je jednou z najväčších nákladových položiek leteckých spoločností,“ zdôraznila firma SAS.
Ceny ropy v uplynulých dňoch dramaticky vzrástli pre problémy s dodávkami z krajín Perzského zálivu, keďže vojna na Blízkom východe fakticky paralyzovala dopravu cez Hormuzský prieliv. V utorok ráno však ropa výrazne zlacnela po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že vojna USA a Izraela proti Iránu by sa mohla skončiť „veľmi skoro“.
„Hoci sa vždy snažíme absorbovať výkyvy v nákladoch tam, kde je to možné, zdraženie tohto rozsahu si vyžaduje, aby sme na neho reagovali v záujme udržania stabilnej a spoľahlivej prevádzky,“ dodala letecká firma.