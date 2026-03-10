Vyšetrovacia komisia zriadená OSN obvinila v utorok Moskvu zo spáchania zločinov proti ľudskosti, a to v súvislosti s deportáciami a násilným premiestnením detí z Ukrajiny do Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Zhromaždené dôkazy vedú komisiu k záveru, že ruské úrady spáchali zločiny proti ľudskosti deportáciou a násilným premiestnením, ako aj násilným zmiznutím detí,“ uviedla vo vyhlásení Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu (IICIU).
Vyšetrovanie spustila Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) krátko po tom, ako Moskva vo februári 2022 vojensky napadla Ukrajinu. Z jeho výsledkov vyplýva, že Rusko deportovalo alebo previezlo „tisíce“ detí z okupovaných oblastí Ukrajiny. „Komisia doposiaľ potvrdila deportáciu alebo prevezenie 1205 detí,“ uvádza sa v správe.
„Po štyroch rokoch sa 80 percent deportovaných alebo premiestnených detí v prípadoch vyšetrovaných komisiou nevrátilo,“ dodala komisia. Moskva okrem toho podľa nej nedokázala zaviesť systém uľahčujúci návrat týchto detí a namiesto toho sa zamerala na ich dlhodobé umiestnenie v pestúnskych rodinách alebo inštitúciách v Rusku.
Komisia v správe potvrdila svoje predchádzajúce zistenie, že ruské úrady nezákonne deportovali a previezli deti – čo označila za vojnový zločin – „a že neodôvodnene odďaľovali ich repatriáciu, čo je tiež vojnový zločin“.
Uviedla, že zapojenie ruského prezidenta Vladimira Putina, „aj prostredníctvom jeho priamej právomoci nad subjektmi, ktoré riadili a vykonávali túto politiku, bolo viditeľné od samého začiatku“. Moskva komisiu neuznáva a neodpovedá na jej žiadosti o prístup, informácie a schôdzky, konštatuje AFP.
Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu vydal ešte v marci 2023 zatykače na Putina aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, a to na základe príslušných článkov Rímskeho štatútu ICC.