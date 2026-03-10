Americký prezident Donald Trump počas pondelkového telefonátu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nevzniesol požiadavku na vyhlásenie prímeria na Ukrajine. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informoval britský web BBC, píše TASR.
Peskov reagoval na vyjadrenia poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova, podľa ktorého sa Trump vyslovil za „čo najrýchlejšie dosiahnutie prímeria“ na Ukrajine.
„Takéto podmienky neboli predložené. O modalitách spojených s prímerím sa už viackrát hovorilo a sú dobre známe,“ povedal hovorca Kremľa.
Rusko dlhodobo odmieta vyhlásiť prímerie počas rokovaní o mierovom urovnaní konfliktu. Podľa Peskova sú však „v zásade všetci zainteresovaní na čo najskoršom zastavení paľby“.
Hovorca Kremľa zároveň uviedol, že je potrebné pokračovať v trojstranných rokovaniach medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi, pričom Washington je pripravený naďalej pôsobiť ako sprostredkovateľ. Termín ani miesto ďalšieho stretnutia zatiaľ nie sú známe.
Peskov dodal, že Trump a Putin počas telefonátu podrobnejšie nediskutovali ani o otázke sankcií. Americký prezident však v pondelok pripustil možnosť ich dočasného pozastavenia v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.
Na otázky o správach, podľa ktorých mala Moskva poskytovať Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele, Peskov odmietol odpovedať.