Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR sa zaoberala prípadom nelegálnej výroby cukrárskych výrobkov v domácnosti.
Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že podnet sa týkal predaja cukroviniek na Facebooku.
Domáceho cukrára „nachytali“ cez Facebook
Inšpektori sa pokúsili osloviť domáceho cukrára priamo na mieste jeho bydliska, čo sa im však nepodarilo. Ako informuje ŠVPS, zakročiť museli cez sociálnu sieť.
„Inšpektori sa spolu s príslušníkmi policajného zboru pokúsili vykonať kontrolu u „cukrára“ avšak neúspešne. Preto naviazali kontakt s „cukrárom“ na Facebooku prostredníctvom pracovného profilu.“
Muž mal s inšpektormi krátko komunikovať a zaslať im cenník so svojimi výrobkami. Vďaka tomu získali dostatok dôkazov, aby začali priestupkové konanie.
Cukrár dostal pokutu
Na ústnom pojednávaní mal muž potvrdiť, že sa skutočne venuje pečeniu domácich cukroviniek. Zároveň uviedol, že svoje výrobky už nebude ponúkať na sociálnej sieti, a celú svoju ponuku odtiaľ odstránil.
„Cukrárovi bola uložená sankcia podľa zákona o potravinách,“ dodali inšpektori.
ŠVPS v tejto súvislosti pripomína sankcie, ktoré hrozia za neoprávnené podnikanie. Udeliť ich môžu až tri úrady:
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
- živnostenský úrad,
- daňová správa.
Hrozí pokuta vo výške tisícok eur
Podnety na predaj cukrárenských výrobkov cez internet dostávajú potravinári na bežnej báze. Ako píšu na sociálnej sieti, množia sa najmä v období okolo Vianoc. Domáca výroba koláčov podľa nich vystavuje spotrebiteľov riziku.
ŠVPS SR môže „domácim podnikateľom“ udeliť pokutu vo výške tisícok eur za predaj potravín z neschválených priestorov a porušenie hygienických predpisov. Pokuty hrozia aj za používanie a predaj nebezpečných potravín alebo nedostatočnú vysledovateľnosť surovín.
Za prevádzkovanie viazanej činnosti bez osvedčenia môžete ďalej zaplatiť pokutu vo výške až 3319 eur. Do úvahy prichádzajú aj daňové a odvodové postihy a trestnoprávna zodpovednosť.
„ŠVPS SR nebráni občanom, aby si kupovali takéto typy produktov, avšak nech je to výhradne z registrovaných prevádzok.“
Potravinári tiež pripomínajú niekoľko faktorov, pre ktoré je nákup v neregistrovaných prevádzkach rizikový. Neznámy pôvod surovín a absencia kontroly podľa nich zvyšuje riziko prenosu škodlivých baktérií. Spotrebiteľ takisto nepozná podmienky skladovania a keďže nemá doklad o kúpe, pri nespokojnosti s tovarom ho nemôže reklamovať.
Na nelegálnu inzerciu sa sťažujú aj pekári
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) dlhodobo varuje pred domácim predajom cukroviniek a pečiva. Zákazníkov vystríha aj pred nepovolenými surovinami v zakúpených výrobkoch alebo nevhodnou prepravou takýchto potravín.
„Nielenže mnohí ilegálni výrobcovia nakupujú v Európskej únii nepovolené suroviny cez e-shopy z Číny, ale odmietajú sa stretávať so zákazníkmi osobne a transport ich výrobkov prebieha bežnými kuriérskymi službami. Pri výkyvoch teplôt pri transporte v podmienkach nevhodných na prepravu potravín pritom dochádza ku kondenzácii vody a vzniku plesní, ktoré ľudské oko nevidí.“
Predseda SZPCC Milan Lapšanský preto neodporúča konzumáciu doma pripravených koláčov, ponúkaných cez internet.