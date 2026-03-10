Vyše 38.500 žiakov v utorok popoludní absolvuje písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.
Na výber majú štyri zadania.
4 témy maturitného slohu zo slovenčiny:
- Človek, ktorý ma urobil lepším/lepšou (charakteristika osoby)
- Sú postavy v počítačových hrách porovnateľné s literárnymi postavami? (diskusný príspevok)
- Už viem, čo je to charita (rozprávanie)
- „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, šťastie je s druhými žiť - rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“ Ľudovít Štúr (úvaha)
Z predmetu maďarský jazyk a literatúra v utorok písomne maturuje vyše 1600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Aj títo žiaci mali na výber zo štyroch ponúk.
Témy slohových prác vyžrebovali a vyhlásili prostredníctvom živého vysielania v STVR - v Rádiu Slovensko. Zároveň sú zverejnené na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
Na maturitnú skúšku je prihlásených vyše 42.000 žiakov. V stredu (11. 3.) pokračuje externým testom a slohovou prácou z cudzieho jazyka.