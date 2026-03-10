Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok upozornil, že izraelská vojenská ofenzíva proti Iránu „ešte neskončila“. Táto operácia podľa neho oslabuje vedenie Iránu, píše TASR podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Naším cieľom je priviesť iránsky ľud k tomu, aby zvrhol bremeno tyranie. Konečné rozhodnutie však závisí od nich. Ale neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že doterajšími krokmi im lámeme kosti - a ešte sme neskončili,“ povedal Netanjahu.
Tvrdí, že ak sa Izraelu podarí uspieť spolu s iránskym ľudom „dosiahnu trvalý koniec“ a prinesú zmenu. Podľa neho postavenie Izraela vo svete už zaznamenalo „obrovskú zmenu“.
USA a Izrael začali 28. februára rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, ktorú označili za preventívny zásah s cieľom eliminovať bezprostredné hrozby pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavnou je údajná snaha Teheránu získať jadrové zbrane. Hneď v prvý deň operácie bol zabitý iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.
Irán v reakcii na túto operáciu začal s útokmi na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive, kde sa nachádzajú americké základne.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna proti Iránu je takmer úplne ukončená. Ešte v nedeľu povedal, že o ukončení tejto vojny rozhodne spolu s Izraelom. Netanjahu sa bude na tomto rozhodnutí podieľať, ale konečné slovo bude mať podľa jeho vlastných slov americký prezident.