Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“.
Zároveň vyzval, aby úrady afganského vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Táto výzva prichádza len niečo vyše týždňa po tom, čo sa Irán stal prvou krajinou pridanou na nový zoznam štátov spojených s „neoprávneným zadržiavaním“, vedený Washingtonom. Prezident Donald Trump vlani v septembri podpísal príslušné výkonné nariadenie, ktorým sa vytvorila čierna listina podobná zoznamom osôb, ktoré Spojené štáty označujú za teroristov.
„Taliban naďalej používa teroristické taktiky, unáša ľudí výmenou za výkupné alebo aby sa tým snaží získať politické ústupky,“ uviedol Rubio vo vyhlásení. Ako dodal, „pre Američanov nie je bezpečné cestovať do Afganistanu, lebo Taliban naďalej nespravodlivo zadržiava našich amerických spoluobčanov a iných cudzích štátnych príslušníkov.“
„Taliban musí prepustiť Dennisa Coylea, Mahmúda Habibiho a všetkých Američanov, ktorí sú v súčasnosti nespravodlivo zadržiavaní v Afganistane, a zaviazať sa, že navždy ukončí praktizovanie rukojemníckej diplomacie,“ uviedol šéf americkej diplomacie.
Habibi je afgansko-americký podnikateľ, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ afganského civilného letectva, spresňuje AFP. Podľa amerických úradov bol zatknutý v auguste 2022 v Kábule spolu s desiatkami ďalších zamestnancov jeho telekomunikačnej spoločnosti. Ministerstvo zahraničných vecí USA vypísalo za informácie vedúce k Habibiho návratu odmenu vo výške piatich miliónov dolárov.
Ďalší zadržiavaný americký občan Coyle je akademik z Colorada, ktorý pracoval v Afganistane dve desaťročia, kým ho v januári 2025 nezadržali, uvádza Nadácia Jamesa Foleyho, založená v roku 2014 po vražde amerického nezávislého novinára Jamesa Foleyho militantmi teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.