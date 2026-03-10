Na juhu Slovenska sme v utorok ráno pocítili ďalšie zemetrasenie.
Podľa údajov Národnej siete seizmických staníc došlo k dotrasu o 9.02 h. Na webe Európsko-stredomorského seizmologického centra ľudia zo Šamorína píšu o slabých otrasoch a krátkom chvení. Dotras opisujú ako slabý. S podobnými komentármi sa ozvali aj obyvatelia Dunajskej Lužnej, Gabčíkova či Senca.
Ako pre TASR potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay, utorkové zemetrasenie bolo zatiaľ najsilnejším dotrasom februárového zemetrasenia.
Zem sa triasla aj pred dvomi týždňami
Zem sa na Slovensku triasla aj v sobotu 21. februára popoludní. Vtedajšie zemetrasenie takisto malo epicentrum pri Šamoríne.
Po zemetrasení zaznamenali 32 dotrasov, dva najväčšie mali magnitúdo 2,8.
Otrasy pripisovali stavebným prácam
Ranné otrasy, ktoré v utorok pocítili obyvatelia Šamorína, najprv na mestskom úrade pripisovali stavebným prácam. Počas gremiálnej porady sa zdalo, že ide o hluk z vedľajšej stavby. Ako pre TASR skonštatoval primátor Šamorína Csaba Orosz, cítili mierny otras, ktorý pripomínal skôr položenie niečoho ťažšieho na strop. Uviedol to v súvislosti so zatiaľ najsilnejším dotrasom februárového zemetrasenia s magnitúdou 3,3, ktorý zaznamenali v utorok ráno v okolí Šamorína.
Keďže v blízkosti mestského úradu prebiehajú stavebné práce a budovu úradu po februárovom zemetrasení opravujú, kontaktoval aj stavbyvedúceho. „Hneď som mu volal, aby si dávali pozor, lebo práve dávame dokopy mestský úrad,“ ozrejmil.
Až keď ho následne kontaktovali ďalší ľudia, ktorí takisto pocítili chvenie, uvedomil si, že môže ísť o dotras. „Už sme v tomto smere takí skúsenejší obyvatelia, ale toto bolo oveľa menšie. Minule to bol buchot a zatrasenie, ktoré sa nedá s ničím porovnať,“ povedal starosta.