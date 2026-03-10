Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním výpovedí poškodených.
Obžalovaní nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti, svoju neúčasť ospravedlnili.
Na pondelkovom (9. 3.) hlavnom pojednávaní vypovedal obžalovaný Marian K. Okrem iného povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Venoval sa aj komunikácii z aplikácie Threema a kritizoval médiá.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.