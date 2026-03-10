Austrália vyšle prieskumné lietadlo do Perzského zálivu, aby pomohlo chrániť a zabezpečiť vzdušný priestor v tejto oblasti. Zároveň plánuje poskytnúť rakety vzduch-vzduch stredného doletu Spojeným arabským emirátom (SAE). Oznámil to v utorok premiér Anthony Albanese, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Lietadlo včasnej výstrahy E-7A Wedgetail bude spolu so sprevádzajúcim personálom v Perzskom zálive nasadené zatiaľ na štyri týždne. Albanese na tlačovej konferencii uviedol, že rozhodnutie o vyslaní stroja padlo po diskusii s prezidentom SAE Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
Emiráty v posledných dňoch zostrelili viac než 1500 rakiet a dronov, ktoré vypálil Irán v odvete za americké a izraelské útoky. V SAE žije podľa odhadov 24 000 Austrálčanov, v širšom regióne približne 115 000.
„Hlavnou prioritou mojej vlády je a vždy bude ochrana bezpečnosti Austrálčanov. Pomoc Austrálčanom znamená aj pomoc Spojeným arabským emirátom a ďalším krajinám Perzského zálivu pri obrane proti nevyprovokovaným útokom,“ zdôraznil premiér Albanese.
Austrália už minulý týždeň podľa AFP oznámila, že na Blízky východ nasadila vojenské dopravné lietadlo a tiež tankovacie lietadlo v rámci plánu na evakuáciu svojich občanov z regiónu, kde od soboty 28. februára pokračuje vojnový konflikt. Domov sa vrátilo už približne 2600 Austrálčanov.
Canberra dáva jasne najavo, že na útočných akciách proti Iránu sa jej sily nepodieľajú. V piatok Albanese oznámil, že austrálsky vojenský personál bol na palube americkej ponorky, ktorá pri pobreží Srí Lanky torpédovala a potopila fregatu iránskeho námorníctva. Premiér však zdôraznil, že boli súčasťou výcviku v rámci trojstranného bezpečnostného paktu AUKUS s Britániou a USA a na útoku sa nezúčastnili.