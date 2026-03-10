Južná Kórea nemôže brániť americkým silám v presune niektorých zbraní z krajiny, povedal v utorok prezident I Če-mjong. Urobil tak po tom, čo sa rozšírili správy, že časť amerických protivzdušných raketových systémov Patriot sa použije na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Zdá sa, že existuje v poslednej dobe rozpor ohľadom presunu niektorých zbraní amerických síl, ako sú delostrelecké batérie a protivzdušné zbrane, von z krajiny,“ povedal I na zasadnutí vládneho kabinetu. Poznamenal však, že hoci Soul vyjadril nesúhlas s týmto krokom, Kórea si vo svojej pozícii nemôže klásť požiadavky.
Juhokórejská hlava štátu tiež uviedla, že odstránenie niektorých amerických zbraní „nebráni strategickému odstrašovaniu Severnej Kórey (KĽDR)“. Podľa jeho slov výdavky Soulu na obranu a konvenčné kapacity ďaleko presahujú tie KĽDR.
Juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Hjon v piatok oznámil, že armády USA a Južnej Kórey rokovali o možnom presune niektorých amerických raketových obranných systémov Patriot zo Soulu, aby sa mohli použiť vo vojne proti Iránu. Tamojšie médiá informovali, že batérie opustili leteckú základňu Osan a pravdepodobne sa presunú na americké vojenské základne v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch. Juhokórejské úrady tieto správy nepotvrdili.
Americké a izraelské sily útočia na strategické ciele v Iráne už viac ako týždeň v rámci operácií, ktorých cieľom je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa oslabiť iránsky jadrový a raketový arzenál.
V Južnej Kórei sa v rámci obrannej spolupráce s USA nachádza približne 28 500 amerických vojakov a systémy protivzdušnej obrany vrátane spomínaných Patriotov.