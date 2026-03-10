Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že „iránska vojna sa už čoskoro skončí“ bez toho, aby stanovil konkrétny termín. Podľa jeho slov totiž operácie USA a Izraela dosahujú svoje ciele, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
„(Vojna) sa skončí už čoskoro, a pokiaľ sa začne znovu, dostanú ešte silnejší úder,“ povedal šéf Bieleho domu počas tlačovej konferencie v meste Doral na Floride pred cestou do Washingtonu.
Trump zároveň pohrozil rozsiahlejším útokom na Irán, pokiaľ zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe. „Nedovolím, aby teroristický režim držal svet ako rukojemníka a aby sa pokúšal zastaviť globálne dodávky ropy. Ak Irán urobí čokoľvek pre to, aby to dosiahol, dostanú oveľa, oveľa tvrdší zásah,“ vyhlásil podľa AFP.
Líder Spojených štátov tiež zdôraznil, že Washington vyšetruje úder na školu, ku ktorému došlo v iránskom meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny ešte na začiatku konfliktu a ktorý si podľa všetkého vyžiadal viac ako 150 obetí. „Nech už správa ukáže čokoľvek, som ochotný to prijať,“ povedal Trump a naznačil, že Irán mohol použiť raketu Tomahawk na zasiahnutie školy.
Prezident USA sa okrem toho vyjadril aj k telefonátu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Hovorili sme o Ukrajine, kde prebieha nikdy nekončiaci boj... myslím si však, že išlo o pozitívny rozhovor k tejto téme,“ ozrejmil Trump.