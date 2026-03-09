Maďarská vláda na svojej pondelňajšej mimoriadnej schôdzi rozhodla o zavedení cenového stropu pre benzín a naftu, ktoré vstúpi do platnosti od utorňajšej polnoci. Opatrenie má obmedziť prudký rast cien palív. Opozícia však krok ostro kritizuje a pre extrémne vysoké dane hovorí o štátnom zdieraní. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe vyjadrenia premiéra Viktora Orbána a reakcie opozície.
Po novom zastropovaní bude benzín v Maďarsku stáť maximálne 595 forintov (1,51 eura) a nafta 615 forintov (1,56 eura) za liter. Ako však dodal predseda vlády, tento cenový strop nebude plošný – uplatniť si ho budú môcť výlučne súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, ako aj domáci poľnohospodári, prepravcovia a podnikatelia.
„V dôsledku iránskej vojny a ukrajinskej ropnej blokády dosiahla medzinárodná explózia cien ropy, žiaľ, aj Maďarsko. Ceny pohonných hmôt začali v celej Európe prudko rásť. Vláda sa preto rozhodla chrániť maďarské rodiny a podnikateľov ochrannými cenami,“ vyhlásil Orbán vo zverejnenom videu s tým, že maloobchodníci túto hranicu nemôžu prekročiť.
Na vládne opatrenie bleskovo reagoval predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar. Podľa neho sa Orbán zobudil až po týždni ich výziev, keď si všimol, že tankovanie je lacnejšie takmer v každej stredoeurópskej krajine. Zásadný problém vidí v tom, že kabinet na rozdiel od iných štátov neznížil daňové zaťaženie pohonných látok.
„Vláda Viktora Orbána naďalej zaťažuje benzín a naftu najvyššou DPH na úrovni 27 percent. Dnes platíme o 200 forintov (0,51 eura) vyššiu daň z litra benzínu ako v roku 2010. Toto nie je ochranná cena, ale štátne zdieranie,“ podčiarkol rázne opozičný líder Magyar.