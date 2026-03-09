Irán podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana napriek opakovaným varovaniam opäť podnikol provokatívne kroky, ktoré poškodzujú vzájomné vzťahy s Ankarou. Turecký líder tak ostro reagoval po pondelňajšom incidente, pri ktorom systémy NATO zostrelili vo vzdušnom priestore Turecka iránsku balistickú raketu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Napriek našim varovaniam sa naďalej podnikajú mimoriadne zlé a provokatívne kroky, ktoré ohrozujú priateľstvo s Tureckom. Nikto by sa nemal tak správať,“ vyhlásil Erdogan bezprostredne po zasadnutí vlády. Zároveň zdôraznil, že Turecko prijme všetky potrebné opatrenia na svoju obranu, no jeho hlavným strategickým cieľom naďalej zostáva udržať sa mimo prebiehajúcej vojny na Blízkom východe.
Pondelňajší incident, pri ktorom systémy protivzdušnej obrany NATO operujúce vo východnom Stredomorí zneškodnili iránsku raketu priamo nad tureckým územím, pritom nie je ojedinelý. Podobnú strelu zachytila aliančná obrana ešte pred vstupom do tureckého vzdušného priestoru aj v polovici minulého týždňa. Teherán vtedy vypálenie tejto rakety poprel.
Napätie v regióne sa však naďalej stupňuje. Turecké ministerstvo obrany v pondelok potvrdilo, že v reakcii na udalosti a z bezpečnostných dôvodov vyslalo na severný Cyprus hneď šesť stíhacích lietadiel F-16.