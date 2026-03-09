Zaistenie nákladu ukrajinských bankových prepravcov v Maďarsku označil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha za štátne vydieranie a terorizmus. Zatiaľ čo Kyjev žiada okamžité vrátenie zhabaných peňazí a zlata, Budapešť hovorí o podozreniach z prania špinavých peňazí a väzbách na ukrajinskú vojnovú mafiu. Informuje o tom TASR na základe správ servera hvg.hu a agentúry Ukrinform.
„Dnes je to štvrtý deň, čo zaistený náklad nevrátili. Ukrajina sa nepoddá ultimátam ani vydieraniu. Žiadame maďarských kolegov, aby prestali s provokáciami, nesnažili sa nás zatiahnuť do volebnej kampane a vrátili sa ku konštruktívnym vzťahom,“ vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie s tým, že sedem zadržaných členov posádky už Budapešť vyhostila späť do vlasti.
Ukrajinská centrálna banka i štátna Oščadbank zhodne tvrdia, že išlo o rutinný a plne legálny prevoz hotovosti a zlata z rakúskej banky Raiffeisen, aký sa realizuje každý týždeň. Centrálna banka už avizovala vyslanie špeciálnej misie do Maďarska na objasnenie situácie a apeluje na medzinárodných partnerov. Bezpečnostní experti rovnako potvrdzujú, že podobné konvoje bežne prekračujú hranice v Záhony, často dokonca s vedomím a za asistencie maďarskej polície. Minulotýždňový zásah elitnej protiteroristickej jednotky TEK na diaľnici M5 preto vnímajú skôr ako formu diplomatického tlaku, ktorý priamo súvisí s nedávnym zastavením tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba.
Maďarská strana však incident interpretuje diametrálne odlišne. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že vyšetrujú možné väzby na „mafiánske štruktúry“ a vyjadril podozrenie, či nejde o peniaze vojenskej mafie. Podľa jeho slov sa od januára cez Maďarsko previezlo v hotovosti 900 miliónov dolárov, 420 miliónov eur a 146 kilogramov zlata. Vládna strana Fidesz v reakcii na kauzu okamžite predložila návrh zákona v skrátenom konaní. Jeho cieľom má byť detailné bezpečnostné preverovanie pôvodu, účelu a osôb spojených s prepravou takéhoto obrovského majetku cez maďarské územie.