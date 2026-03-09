Rusko je pripravené dodávať ropu a zemný plyn do európskych krajín, ak bude spolupráca dlhodobá a nebude podliehať politickému tlaku. V pondelkovom televíznom prejave to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin s tým, že Moskva bude naďalej pokračovať v dodávkach svojim „spoľahlivým“ partnerom v Ázii, ako aj Maďarsku a Slovensku. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.
„Ak sa európske spoločnosti a európski odberatelia rozhodnú preorientovať a poskytnúť nám dlhodobú, udržateľnú spoluprácu bez politických tlakov, tak do toho. Nikdy sme to neodmietli,“ vyhlásil šéf Kremľa. Podľa jeho slov Moskva od európskych krajín očakáva jasný signál, že sú ochotné spolupracovať a zabezpečia stabilitu vzájomných vzťahov.
Ceny ropy v dôsledku americko-izraelského konfliktu s Iránom na Blízkom východe minulý týždeň prudko vyskočili nad hranicu 100 dolárov (86,5 eura) za barel, čo sa stalo prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Zemný plyn v Európe zdražel zhruba dvojnásobne. Rusko podľa Putina viackrát varovalo, že pokusy o destabilizáciu situácie v regióne povedú k enormnému zvýšeniu cien energií.
Zaujímavosťou je, že maďarský premiér Viktor Orbán len niekoľko hodín pred Putinovým prejavom vyzval Európsku úniu, aby urýchlene prehodnotila sankcie voči ruskej rope a zemnému plynu. Orbán, ktorého krajina patrí medzi štáty najviac závislé od dodávok ruských surovín, argumentoval, že zrušenie alebo aspoň pozastavenie týchto obmedzení by mohlo zmierniť prudký nárast cien spôsobený blízkovýchodným napätím.