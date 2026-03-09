Americký prezident Donald Trump v pondelňajšom rozhovore pre denník The New York Post vyhlásil, že nie je vôbec spokojný s výberom Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho vodcu Iránu. Napriek tomu dodal, že je zatiaľ ďaleko od toho, aby do krajiny nariadil vyslať pozemné jednotky. Informuje o tom TASR.
Na novinársku otázku o možných ďalších krokoch týkajúcich sa nového iránskeho lídra Trump priamo odpovedať odmietol. „To vám nepoviem. Nie som s ním spokojný,“ reagoval stručne šéf Bieleho domu. Rovnako tlmil bezprostredné špekulácie o prípadnej pozemnej invázii. „O tom sme ešte nerozhodli. Sme od toho ďaleko,“ vyhlásil americký prezident.
Zhromaždenie znalcov zvolilo Modžtabu Chameneího do najvyššej funkcie v nedeľu. Jeho otec a predchodca Alí Chameneí, ktorý krajine vládol viac ako 37 rokov, zahynul hneď v prvý deň americko-izraelských útokov 28. februára. Modžtabá Chameneí masívne údery prežil, no okrem otca pri nich prišiel aj o matku, manželku a dcéru.
Trump už od spustenia útokov opakovane deklaruje, že sa chce priamo podieľať na výbere nového duchovného vodcu Iránu. Syna zabitého ajatolláha ešte v stredu označil za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú voľbu“. Vo víkendovom rozhovore pre televíziu ABC News navyše rázne pohrozil, že bez výslovného súhlasu jeho administratívy nový iránsky líder „dlho vo funkcii nezostane“.