Zmena hladiny hormónov v tele má vplyv aj na pokožku a uši. To, čo mnohí považujú za hygienický nedostatok, môže v skutočnosti súvisieť s obdobím, ktorým si prejde každá žena.
Ako približuje portál Huffington Post, svrbenie uší je jedným z mnohých príznakov perimenopauzy. Prestížna klinika Mayo Clinic ju definuje ako „obdobie pred menopauzou, keď sa telo pripravuje na koniec menštruácie.“
Ako hormóny ovplyvňujú pleť a uši
Reprodukčná endokrinologička Sansy Chuanová pre Huffington Post vysvetlila, že perimenopauza je obdobie, keď v ženskom tele rapídne klesá množstvo estrogénu. Je pritom bežné, že žena počas cyklu celkom vynechá ovuláciu.
„Počas týchto anovulačných cyklov, alebo cyklov bez ovulácie, sa hladina estrogénu drží nízko, pretože nedochádza k vzniku folikulu.“
Estrogén nie je jediný hormón, ktorý pri perimenopauze prechádza zmenou. Týka sa to aj progesterónu, ktorý chráni telo pred zápalom a pomáha pri tvorbe buniek uvoľňujúcich histamín. V neposlednom rade sa mení aj hladina estradiolu, čo má vplyv na imunitu a zápal.
Časté príznaky perimenopauzy:
- nepravidelná menštruácia,
- návaly tepla,
- problémy so spánkom,
- zmeny nálady,
- problémy s močovým mechúrom,
- pokles plodnosti,
- pokles hustoty kostí,
- zmena hladiny cholesterolu.
Zmena v hormonálnej rovnováhe, imunite a v neposlednom rade aj črevnej mikroflóre má podľa odborníkov za následok podráždenie pokožky. Podľa Chuanovej okrem iného dochádza k oslabeniu keratinocytov, ktoré slúžia ako ochranná bariéra pokožky pred vonkajšími vplyvmi.
„Klesajúca hladina estrogénu ovplyvňuje keratinocyty v pokožke.“
Pomôžte si zmenou návykov
Zdravie pokožky a uší počas perimenopauzy dokážete čiastočne ovplyvniť zmenou každodenných návykov. Pre Huffington Post ich priblížila gynekologička Catherine Hansenová:
- doprajte si kvalitný spánok,
- pokúste sa minimalizovať stres,
- uprednostnite rastlinnú stravu s vysokým obsahom fytoestrogénov,
- do stravy zaraďte potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny a vitamín D.
Odborníčky na záver zdôrazňujú, že pri svrbení uší je potrebné všímať si aj sprievodné príznaky. V prípade, že ide o zapchatý nos, kýchanie alebo svrbenie očí, môže ísť o prejavy alergickej reakcie.
Svrbenie uší pri perimenopauze spoznáte aj podľa meniacej sa intenzity počas mesiaca.