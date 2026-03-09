Opozičné PS kritizuje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) za 23-tisícový účet z jej účasti na slávnostnom otváracom ceremoniáli Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Poslankyňa Národnej rady SR Dana Kleinert (PS) žiada, aby ministerka sumu vrátila z vlastných peňazí. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS. Ministerstvo kultúry (MK) SR kritiku odmieta. Označilo ju ako zavádzajúce útoky a ohradilo sa. Riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Demková uviedla, že ministerstvo považuje za neprípustné, aby bola odborná kultúrna diplomacia zneužívaná na „lacný politický marketing“.
„Ministerka Šimkovičová bola celý otvárací deň v Trenčíne a odchádzala až v nedeľu doobeda, pritom však nevystrčila päty z hotela, kde sa s jej suitou ubytovala v primátorskom apartmáne. Diplomatom z partnerských krajín som musela celý deň odpovedať na otázky, prečo sa ministerka nezúčastňuje na jednotlivých bodoch oficiálneho programu,“ vyhlásila Kleinert.
Ako doplnila, ďalšími položkami v nákladoch ministerstva bola dopoludňajšia recepcia za viac ako 6000 eur a večera za 8500 eur bez DPH. Poslankyňa dodala, že večera sa konala v rovnakom čase ako slávnostný ceremoniál. Myslí si, že ministerka tým vyslala signál, že ju slovenská kultúra vôbec nezaujíma. Zahraničných partnerov tým podľa nej tiež dostala do nepríjemnej protokolárnej situácie. Kleinert avizovala, že PS bude žiadať zverejnenie finálnych faktúr.
Rezort kultúry reagoval, že náklady vo výške približne 23.000 eur zodpovedajú dôležitosti podujatia medzinárodného formátu. „Zorganizovanie pracovnej večere a recepcie v priestoroch hotela Elizabeth bolo vopred plánovaným a protokolárne štandardným krokom, ktorý vytvoril nevyhnutný priestor pre bilaterálne rokovania s diplomatmi z partnerských krajín,“ uviedla Demková. Ako doplnila, je absurdné, ak opozícia kritizuje oprávnené výdavky na propagáciu slovenskej kultúry.
„Za skutočnú medzinárodnú hanbu považuje ministerstvo sústavnú snahu opozície podkopávať záujmy Slovenskej republiky v zahraničí a vykresľovať našu vlasť v negatívnom svetle. Je to práve deštruktívna rétorika opozičných politikov, ktorá vyrába Slovensku zlú reklamu pred partnermi z EÚ. Rezort kultúry odmieta tento trend sebabičovania a bude aj naďalej suverénne prezentovať našu kultúru ako hrdú a pohostinnú, bez ohľadu na politické útoky aktivistov v poslaneckých laviciach,“ uzavrela.