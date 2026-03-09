Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že 11 krajín požiadalo Ukrajinu o bezpečnostnú podporu v boji proti iránskym dronom. TASR o tom informuje na základe Zelenského príspevku na sociálnej sieti X.
„K dnešnému dňu evidujeme 11 žiadostí od krajín susediacich s Iránom, európskych štátov a Spojených štátov. Je to jasný záujem o skúsenosti Ukrajiny v ochrane životov, o príslušné protiopatrenia, systémy elektronického boja a výcvik,“ napísal Zelenskyj po stretnutí s ukrajinskými predstaviteľmi. Hlavnou témou tohto stretnutia bola podľa Zelenského destabilizácia spôsobená vojnou v Iráne.
Prezident tvrdí, že vývoj na Blízkom východe a v Perzskom zálive priamo vplýva na Európu, a najmä na Ukrajinu, ako aj iné časti sveta vrátane mimoriadne dôležitých dodávok pre Kyjeva a bezpečnosť obyvateľov celej krajiny.
Na stretnutí analyzovali vyhliadky vojny v Iráne a jej možné následky „ak sa bude naťahovať“. Diskutovali aj o žiadosti o bezpečnostnú podporu zo strany Ukrajiny v boji s iránskymi dronmi Šáhid a ďalšími podobnými „výzvami“. Zelenskyj neuviedol, ktoré štáty požiadali o túto pomoc.
„Ukrajina je pripravená pozitívne odpovedať na požiadavky od tých, ktorí nám pomáhajú chrániť životy Ukrajincov a nezávislosť Ukrajiny. Niektoré žiadosti už boli vybavené konkrétnymi rozhodnutiami a špecifickou podporou,“ konštatoval.
Priorita Kyjeva je podľa Zelenského jasná: „Iránsky režim nesmie získať žiadnu výhodu pred tými, ktorí bránia životy. A všetci musia spolupracovať na dosiahnutí skutočnej stabilizácie v regióne aj na svetových trhoch“.
Ukrajinský prezident na záver uviedol, že iránsky a ruský režim sa vzájomne podporujú, pričom sa objavujú ďalšie informácie vrátane tých o ruských komponentoch v dronoch Šáhid, ktoré útočia na krajiny susediace s Iránom.
Zelenskyj v rozhovore pre denník The New York Times zverejnenom v pondelok uviedol, že drony, s ktorými v súčasnosti útočí Irán, majú ruské súčiastky. Americký denník poznamenal, že toto tvrdenie nedokázal overiť.
Viaceré médiá s odvolaním sa na amerických predstaviteľov v piatok informovali, že Moskva v konflikte na Blízkom východe poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele.