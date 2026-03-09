Zázrak v Petrohrade. Jeden a pol ročný chlapec prežil pád z okna paneláka na 10. poschodí. Okoloidúci, ktorí sa podieľali na jeho záchrane, dostanú odmenu.
V Petrohrade vypadlo z okna paneláka už druhé dieťa za týždeň. Informuje o tom portál Mir 24. Podľa neho z okna na 10. poschodí vypadol jeden a pol ročný chlapec. K incidentu došlo ešte koncom februára.
V byte bol so starším bratom
Podľa miestnych médií sa mal chlapec v čase incidentu nachádzať v byte so starším bratom. Ten zareagoval na nebezpečenstvo až keď začul krik z ulice.
Ako píše Mir 24, v momente, keď vošiel do izby, mladší brat už stál na rímse na okne. Chlapec si okno dokázal sám otvoriť, keďže nebolo zabezpečené.
Chlapca si na rímse všimli aj okoloidúci na ulici. Dve ženy pohotovo zareagovali, jedna z nich si vyzliekla kabát a spolu vytvorili provizórnu záchrannú sieť. Tá nakoniec zachránila padajúce dieťa pred dopadom na zem.
Годовалый ребёнок выпал из окна 10-го этажа на Богатырском проспекте— Дикий Петербург (@Wild_SPb) February 26, 2026
Ребёнка поймали в пальто две медсестры, которые стали свидетельницами происшествия https://t.co/rRmETbk9pV pic.twitter.com/SkdeeOSOzg
„Dieťa sa sotva dotklo zeme. Chlapca odviezli na najbližšiu polikliniku, a následne do detskej nemocnice,“ píše Mir 24. Ženy, ktoré sa podieľali na jeho záchrane, by mali dostať odmenu.
Druhý pád za týždeň
V Petrohrade došlo k podobnej udalosti aj niekoľko dní predtým, 22. februára. Z okna na siedmom poschodí mal vtedy vypadnúť chlapec. Na parapete si ho krátko predtým všimol školník Chajrullo Ibadullajev.
Školník sa najprv snažil zahnať dieťa späť dovnútra bytu. To sa mu však nepodarilo, a chlapec spadol z parapetu. Ako informuje portál Delovoj Peterburg, Ibadullajev riskoval vlastné zdravie, a postavil sa priamo pod padajúceho chlapca.
„Keď videl, že dieťa padá, rýchlo sa postavil na miesto dopadu a chránil chlapca vlastným telom,“ píše Delovoj Peterburg. Pri páde sa poranili chlapec aj školník, no k tragédii našťastie nedošlo.