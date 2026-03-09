Washington odporučil zamestnancom amerického konzulátu v tureckom meste Adana, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná pre chod tejto diplomatickej misie, aby úrad, ktorého budova sa nachádza v blízkosti kľúčovej základne NATO, opustili.
Zároveň nariadil americkým občanom žijúcim v juhovýchodnom Turecku, aby odišli, uviedla v pondelok americká ambasáda v Ankare. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Od začiatku americko-izraelských útokov 28. februára Irán odpovedal raketovými a dronovými útokmi v oblasti Blízkeho východu v snahe zasiahnuť americké vojenské základne.
Americké jednotky sú rozmiestnené aj na viacerých tureckých základniach. Jednou z nich je letecká základňa Incirlik - dôležité zariadenie NATO, ktoré americké jednotky využívajú už celé desaťročia - sa nachádza len 10 kilometrov od mesta Adana.
„Dňa 9. marca 2026 ministerstvo zahraničných vecí nariadilo zamestnancom americkej vlády, ktorí nie sú v pohotovosti, a rodinným príslušníkom zamestnancov americkej vlády, aby opustili generálny konzulát v Adane z dôvodu bezpečnostných rizík,“ uviedlo veľvyslanectvo vo svojom príspevku na platforme X.
Turecké ministerstvo obrany ešte minulú stredu oznámilo, že systémy NATO zostrelili balistickú strelu vypálenú z územia Iránu, ale ešte predtým, než vletela do tureckého vzdušného priestoru. NATO následne uviedlo, že posilnilo svoju „obranu proti balistickým raketám“.
Tento pondelok došlo k podobnému incidentu, avšak tentoraz raketa vstúpila do vzdušného priestoru krajiny. Vo vyhlásení sa uvádza, že niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia, Ankara však vyzvala všetky strany, aby rešpektovali jej varovania pred ďalšími útokmi.