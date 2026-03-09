Záchranné zložky zasahujú v pondelok popoludní pri dopravnej nehode v Bratislave. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Ako uviedol, neďaleko cintorína Vrakuňa došlo k tragickej dopravnej nehode motorkára.
Vodič narazil do stĺpa
Podľa hovorcu vodič motorky značky Yamaha pri cintoríne narazil do stĺpa trolejového vedenia. Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Pri nehode nedošlo k zraneniam ďalších osôb. „Premávku v uvedenom úseku aktuálne usmerňujú bratislavskí dopravní policajti. Vodičov vyzývame pri prejazde týmto úsekom k zvýšeniu opatrnosti,“ informovala polícia. Ďalšie okolnosti nehody vyšetrujú.
Vážnu nehodu vyšetrujú aj na východe
Pri dopravnej nehode zasahuje aj prešovská krajská polícia. Tá popoludní informovala, že pri Šarišských Michaľanoch sa zrazilo osobné auto s nákladným. V dôsledku nehody zostala neprejazdná cesta I/68.
„Na mieste zasahujú záchranné zložky a úsek cesty je momentálne neprejazdný,“ uvádza polícia.