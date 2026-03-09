Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok priletel na Cyprus, kde s tamojším prezidentom Nikosom Christodoulidesom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom rokoval o bezpečnosti v regióne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
K stretnutiu medzí lídrami došlo týždeň po tom, čo britskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, zasiahol dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch. Nikózia uviedla, že bezpilotný stroj pravdepodobne vystrelilo proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh, a nie samotný Irán.
Po tomto incidente sa viaceré európske krajiny zaviazali poslať na Cyprus protivzdušnú obranu a ďalšie vojenské prostriedky. Macron nariadil vyslanie lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora a fregaty spolu s jednotkami protivzdušnej obrany na Cyprus.
Podľa vyhlásenia Elyzejského paláca francúzska vlajková loď v súčasnosti kotví pri pobreží Kréty.
Palác predtým vo svojom vyhlásení uviedol, že cieľom Macronovej návštevy je preukázať „solidaritu“ a podrobne predstaviť kroky na „posilnenie bezpečnosti okolo Cypru a vo východnom Stredomorí“.
Francúzsky prezident zároveň informoval, že ešte v nedeľu telefonoval so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Následne v pondelok ráno hovoril aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o situácii na Blízkom východe a v Libanone, dodal Elyzejský palác.
Hovorca cyperskej vlády Konstantinos Letymbiotis uviedol, že Macronova návšteva umožní lídrom Cypru, Grécka a Francúzska zhodnotiť „vysokú úroveň koordinácie“ medzi ich krajinami.