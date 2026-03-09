Dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v nedeľu (8. 3.) popoludní v Michalovciach, sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby.
Pri zrážke služobného policajného vozidla a osobného auta sa zranili štyri osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Vodič, ktorý približne o 15.00 h viedol služobné motorové vozidlo po Ulici J. Hollého v smere od hotela, sa pri prechádzaní križovatkou pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky. Následne narazil do ľavej bočnej časti vozidla značky Kia Sportage. Po zrážke sa vozidlo Kia odrazilo a zostalo prevrátené na streche. „Podľa doterajších zistení mal vodič na vozidle zn. Škoda zapnuté svetelné výstražné znamenie,“ uviedla hovorkyňa.
Pri dychovej skúške u vodičov nezistili prítomnosť alkoholu. Podľa predbežnej lekárskej správy vodič služobného vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad sedem dní, jeho spolujazdec do siedmich dní. Vodič druhého vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní a jeho spolujazdkyňa do siedmich dní.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin ublíženia na zdraví. „Momentálne prebiehajú procesné úkony, zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.