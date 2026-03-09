Po Ukrajine sa vo vojne ocitol aj Blízky východ. Znamená to začiatok tretej svetovej vojny, alebo je na takéto hodnotenie ešte priskoro?
Čo znamená tretia svetová vojna
O tretej svetovej vojne môžeme hovoriť v prípade, že na seba priamo vojensky „narazia“ viaceré alebo všetky svetové mocnosti. Výklad pojmu nám približuje aj slovník Merriam-Webster:
„Svetová vojna (podst. m.): vojna, do ktorej sa zapojili všetky alebo väčšina svetových mocností.“
Svetová vojna sa bežne spomína najmä v súvislosti s prvou (1914 – 1918) a druhou (1939 – 1945). Po najnovších udalostiach na Blízkom východe sa však naskytá otázka, či nie je v hre už aj tretí celosvetový konflikt.
Európa zbrojí, Blízky východ sa otriasa
Napätie na Blízkom východe rástlo už od roku 2023, keď palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo na Izrael. Situácia eskalovala do vojny, ktorej vyvrcholením bol nedávny útok Izraela a Spojených štátov na Irán. Ako píše web Atalyar, v mocenskom zápase na Blízkom východe aktuálne bojuje až 20 štátov. Vo vojne sa zatiaľ z diaľky angažujú aj európske krajiny ako Francúzsko, Veľká Británia či Španielsko.
Kým Blízky východ pravdepodobne bojuje o nové usporiadanie, Európa sa vyzbrojuje. Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom marca informoval, že Francúzsko zvýši počet svojich jadrových hlavíc.
V zbrojení nezaostávajú ani ďalší hráči ako Poľsko či Veľká Británia. Prvý z menovaných za posledných 5 rokov zvýšil dovoz zbraní o 800 percent, ukazuje prieskum Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI). Veľká Británia zas minulý rok informovala o konštrukcii 12 ponoriek na atómový pohon.
S expanziou vplyvu USA a zbrojných zásob ostatných krajín rastú aj obavy z ďalšieho diania vo svete. Naozaj sme sa ocitli v tretej svetovej vojne, alebo existuje možnosť, že raz vypukne?
Tretia svetová vojna: Ako sa pripraviť
Tretia svetová vojna sa formálne zatiaľ nezačala. Atalayar vysvetľuje, že hlavní hráči na globálnom trhu si zatiaľ nevyhlásili vojnu, hoci sa priamo angažujú v menších konfliktoch na Ukrajine, Blízkom východe a v niektorých častiach Ázie.
„Svet zrejme vstúpil do fázy bojov medzi súperiacimi blokmi. Niektorí analytici hovoria o 'fragmentovanej svetovej vojne'.“
Hoci vlády zatiaľ oficiálne nevarujú pred vypuknutím svetového konfliktu, viaceré už informujú občanov, ako sa pripraviť na možný „stav núdze“. Výnimkou nie je ani Veľká Británia, ktorá radí dodržiavať niekoľko dôležitých krokov:
- Zostaňte informovaní: Informujte sa o varovaniach pred prírodnými katastrofami a výpadkami energie. Naučte sa základy prvej pomoci a oboznámte sa s krízovým plánom na pracovisku.
- Plánujte: Naplánujte si únikovú cestu z domu alebo bytu, prípadne vyhľadajte miesta stretnutia v okolí. Dôležité kontakty si napíšte na papier a v mobile si vyznačte núdzové kontakty.
- Pripravte si domov: Zabezpečte domácnosť pred vznikom požiaru. Naučte sa vypnúť plyn a elektrinu a odstaviť prívod vody. V prípade možnosti si poistite domácnosť.
- Zásobte sa: Nakúpte si potraviny, ktoré vám v prípade núdze vydržia na niekoľko dní. Lieky nechávajte na dobre prístupnom mieste. Vhodné je zabaliť si niekoľko potrebných vecí do „núdzovej tašky“, ktorú budete mať po ruke v prípade potreby.
Britská vláda ďalej odporúča občanom zásobiť sa niekoľkými núdzovými predmetmi. Doma by ste mali mať baterku, prenosnú power banku, rádio, záložné batérie, dezinfekciu na ruky a vlhčené obrúsky, fľaše s čistou vodou, trvanlivé potraviny a potreby pre malé deti.
„Nemusíte sa zásobiť naraz. Núdzovú výbavu budujte postupne,“ radí na záver britská vláda.