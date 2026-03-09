Rovnaký smrtiaci šum „Šáhidov“ nad Ukrajinou a Perzským zálivom nám pripomína, že vývoj v Európe a na Blízkom východe nie je od seba izolovaný.
S odvolaním sa na drony iránskej výroby - Šáhid - to v pondelok na platforme X uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha, informuje TASR.
„V skutočnosti sú vojna proti iránskemu režimu a obrana Ukrajiny proti ruskej agresii dve dejiská jednej vojny. Režimy v Moskve a Teheráne sú neoddeliteľné: spolupracujú, zdieľajú zdroje, zbrane a technológie. Predstavujú rovnakú hrozbu pre Ukrajinu, Európu, Spojené štáty a krajiny Perzského zálivu,“ napísal Sybiha.
Preto musí byť účinná obrana proti nim aj kolektívna, dodal s tým, že ľudia na Ukrajine to chápu, a preto aktívne zdieľajú svoje skúsenosti s ochranou života nielen v našej krajine, ale aj na Blízkom východe.
„Od našich partnerov očakávame rovnaký realistický prístup. Potrebujeme rázne kroky proti spoločným hrozbám na Ukrajine aj v Perzskom zálive. Toto nie je voľba 'buď, alebo'. Posilnenie obrany života pozdĺž tejto globálnej frontovej línie zvyšuje bezpečnosť všetkých,“ dodal šéf rezortu ukrajinskej diplomacie.
Sybiha zdôraznil, že podľa neho nesmie dôjsť k žiadnemu uvoľneniu obmedzení voči Rusku, ktoré sa považuje za spojenca Iránu.
„Naopak, tlak sa musí zvýšiť. Žiadne prerušenie podpory Ukrajiny. Táto podpora je investíciou, ktorá sa premieňa na spoločnú silu,“ podotkol s tým, že jedna vec spája režimy v Moskve a Teheráne - rozumejú iba jazyku sily.