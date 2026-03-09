Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred zhoršeným počasím a búrkami v južných regiónoch Talianska.
Najviac ohrozené regióny
Ministerstvo poukazuje na to, že Veľvyslanectvo SR v Ríme upozorňuje na žltý stupeň meteorologickej výstrahy v niektorých lokalitách južného Talianska. Informovalo tom na webe.
„Očakávajú sa silné búrky, intenzívne zrážky a zvýšené riziko lokálnych záplav alebo zosuvov pôdy. Najviac ohrozenými regiónmi sú Kalábria - Iónske pobrežie, Sicília - viaceré pobrežné oblasti a ostrovy, Bazilikáta, Molise, Apúlia (oblasť Salento), Abruzzo,“ upozornil rezort.
Cestujúcim preto odporučil, aby obmedzili pohyb v oblastiach postihnutých silnými búrkami alebo intenzívnymi zrážkami. Apeloval na nich, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu a meteorologické výstrahy. „Vyhýbajte sa oblastiam so zvýšeným rizikom záplav alebo zosuvov pôdy, riaďte sa pokynmi miestnych orgánov, polície a civilnej ochrany,“ odkázal ľuďom.
Podrobné informácie o meteorologických výstrahách možno podľa ministerstva nájsť na stránke národného meteorologického bulletinu talianskej civilnej ochrany. Rezort občanom SR zároveň pripomenul, že v prípade núdze môžu kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. „Linka je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ dodal.