Ukrajina vyslala zachytávacie drony a tím odborníkov na drony na ochranu amerických vojenských základní v Jordánsku.
Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník The New York Times (NYT) zverejnenom v pondelok, informuje TASR.
Zelenskyj minulý týždeň vo štvrtok na sociálnych sieťach uviedol, že Spojené štáty požiadali Ukrajinu o pomoc pri odrážaní iránskych dronových útokov na Blízkom východe. Nariadil preto poskytnutie odbornej podpory, pričom ukrajinský tím vycestoval v piatok.
„Okamžite sme reagovali,“ povedal Zelenskyj v piatok v rozhovore vo vlaku počas cesty z východnej Ukrajiny do hlavného mesta. „Povedal som: Áno, samozrejme, pošleme našich odborníkov,“ pokračoval.
Biely dom podľa amerického denníka neodpovedal na otázku, či USA požiadali Ukrajinu o pomoc.
Ukrajina ponúkla pomoc jednotkám USA a ich spojencom na Blízkom východe pri obrane proti Iránom navrhnutým dronom, ktoré pri svojich útokoch na susednú krajinu využíva aj Rusko.
Viaceré médiá s odvolaním na amerických predstaviteľov v piatok informovali, že Rusko počas prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele. Zelenskyj tvrdí, že taktiež videl spravodajské informácie, ktoré podľa neho dokazujú, že drony, ktorými v súčasnosti útočí Irán, majú ruské súčiastky. Americký denník informuje, že nedokázal toto tvrdenie overiť.
Ukrajinský prezident podľa svojich slov chce pomôcť krajinám na Blízkom východe, no musí vyvážiť tieto požiadavky s potrebami Ukrajiny, ktorá je už piaty rok vo vojne s Ruskom.
Vojna v Iráne môže odvrátiť pozornosť od vojny na Ukrajine a prerušiť dodávky zbraní, ktoré potrebuje, konštatuje NYT. Zároveň však poskytla Kyjevu príležitosť využiť svoje nadobudnuté odborné znalosti a pokročilé technológie na novom fronte.
Ukrajina ponúkla krajinám na Blízkom východe výmenu svojich zachytávacích dronov za výkonnejšie systémy, ktoré potrebuje na boj proti ruským balistickým raketám. Okrem toho uviedla, že poskytne pomoc týmto krajinám výmenou za diplomatickú pomoc pri presadzovaní prímeria s Ruskom.
Zelenskyj v rozhovore poznamenal, že niektoré krajiny Blízkeho východu majú „veľmi silné“ vzťahy s Ruskom. „Preto som povedal: Pozrite, možno môžu hovoriť s Rusmi a Rusi urobia prestávku (v bojoch),“ povedal s tým, že v takom prípade by Ukrajina mohla týmto krajinám pomôcť s obranou.