Kysuckí hasiči zasahovali v nedeľu (8. marca) vo večerných hodinách pri požiari bytu na treťom poschodí bytového domu v Kysuckom Novom Meste. Pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia a skončila v bezvedomí. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Po príchode na miesto udalosti vstúpili záchranári do silne zadymeného priestoru s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. „Hasiči nasadili jeden zavodnený C prúd, pomocou ktorého sa im podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Počas zásahu zároveň pomocou termokamery prehľadali priestory bytu, kde našli osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,“ priblížilo dramatický zásah krajské riaditeľstvo s tým, že osoba sa nadýchala nebezpečných splodín horenia.
Zraneného človeka hasiči okamžite vyniesli z horiaceho bytu von do bezpečného prostredia, kde mu bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc vrátane nevyhnutného podania kyslíka.