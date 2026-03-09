Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude v pondelok pokračovať ostro sledovaný proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Pred senát by sa mal o 8.30 h postaviť obžalovaný Marian K., ktorého čaká výsluch. Informuje o tom TASR.
V prípade tragickej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z februára 2018 čelia obžalobe z objednávky tohto činu Marian K. a Alena Zs. Prípad sa na Špecializovaný trestný súd vrátil už po tretí raz, keďže predošlé dva rozsudky Najvyšší súd SR zrušil. Samotní vykonávatelia vraždy už spoznali svoje tresty v minulosti – Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty, kým Zoltán Andruskó si odpykáva 15 rokov za mrežami.
Okrem vraždy novinára senát posudzuje aj prípravu vrážd elitných prokurátorov. V tejto vetve kauzy čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Podľa obžaloby mala objednávka na likvidáciu Maroša Žilinku a Daniela Lipšica prísť ešte na jeseň roku 2017, zatiaľ čo pokyn na vraždu Petra Šufliarskeho nasledoval v roku 2018. K samotnej realizácii týchto skutkov však nedošlo.